Про це розповів Уповноважений Ради міністрів Польщі у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмскі. Він заявив, що держава збирається повністю відмовитися від російського газу.

Важливо В Європі може з'явитись водневий трубопровід для відмови від російського газу

Польща вже шукає заміну російському газу

Російський газ становить 50% від загального обсягу імпортованого палива у Польщі. Але державна компанія PGNiG вже шукає шляхи, як це змінити. Так, восени запустять газопровід Baltic Pipe (газопровід, що має з'єднати газотранспортні системи Данії та Польщі); вже збудували LNG-термінал (портова споруда для зрідженого газу). Також очікують на об'єднання систем із Литвою та Словаччиною.

За словами пана Наїмскі, відмова від російського газу має свої вигоди.

Упродовж багатьох років ми платили за російський газ від монополіста, який міг диктувати ціни, вищі за західноєвропейські. Тепер ціни будуть європейськими, – зазначив Наїмскі.

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