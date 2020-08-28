У Польщі хочуть оновити список країн, з який заборонені авіарейси. Так, там планують припинити регулярне авіасполучення з Іспанієї і Мальтою, однак відновити з Україною. Принаймні про це свідчить попередній вигляд переліку "дозволених" для авіації країн.

Проєкт нової постанови про заборону польотів з'явився в переліку законодавчих актів напередодні. Таку інформацію польському каналу TVN 24 надав заступник міністра інфраструктури Марцин Горала.

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Список заборонених країн розширюють

Нові правила перельотів мають набрати чинності з 2 вересня. У список внесені деякі зміни: зокрема оголошена заборона рейсів в Іспанію, Мальту, Хорватію і Францію, про яку говорили раніше.

Проєкт постанови передбачає, що заборона на польоти не буде застосовуватися до літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра. Заборона не торкнеться і військових польотів.

Ймовірно, новий список опублікують 1 вересня.

Поки він має наступний вигляд, і як видно, України у списку "заборонених" для авіації країн немає.

Перелік країн: Беліз, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Бразилія, Бахрейн, Королівство Есватіні, Іспанія, Мексика, Ізраїль, Катар, Кувейт, Лівія, Албанія, Аргентина, Вірменія, Чилі, Хорватія, Домініканська Республіка, Еквадор, Франція, Гватемала, Гондурас, Індія, Ірак, Казахстан, Колумбія, Косово, Коста-Рика, Ліван, Північна Македонія, Мальдіви, Мальта, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Південна Африка, Ель-Сальвадор, Сурінам, Кабо-Верде, Румунія, США, Люксембург, Болівія, Багами.