Польща наклала на "Газпром" багатомільйонний штраф: причини й деталі
Польський антимонопольний регулятор UOKiK наклав на російський "Газпром" штраф на суму 213 мільйонів злотих, що становить близько 57 мільйонів доларів. Усе через те, що російська компанія відмовилася співпрацювати з польським регулятором у розслідуванні щодо "Північного потоку-2".
Розслідування стосувалося створення групи компаній, які фінансували будівництво газопроводу. UOKiK вважає, що це відбувалося без їхньої згоди, яка була необхідною.
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Для проведення розслідування польський регулятор звернувся до "Газпрому" для отримання необхідних документів ще в січні 2020 року. Втім російська компанія відмовилася співпрацювати.
Втім це розслідування стосувалося не лише російського газового гіганта. У ньому фігурують ще 5 компаній:
- Engie (Франція),
- Uniper (Німеччина),
- OMV (Австрія),
- Shell (Нідерланди),
- Wintershall Dea (Німеччина).
Раніше штраф за відмову співпрацювати в розслідуванні було накладено на Engie. UOKiK наклав на французьку компанію штраф на суму 40,3 мільйона євро.
Коротко про газопровід "Північний потік-2":
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, але у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, і не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати через санкції США проти фірм, які беруть участь в укладанні "Північного потоку-2".