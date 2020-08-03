Польський антимонопольний регулятор UOKiK наклав на російський "Газпром" штраф на суму 213 мільйонів злотих, що становить близько 57 мільйонів доларів. Усе через те, що російська компанія відмовилася співпрацювати з польським регулятором у розслідуванні щодо "Північного потоку-2".

Розслідування стосувалося створення групи компаній, які фінансували будівництво газопроводу. UOKiK вважає, що це відбувалося без їхньої згоди, яка була необхідною.

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Для проведення розслідування польський регулятор звернувся до "Газпрому" для отримання необхідних документів ще в січні 2020 року. Втім російська компанія відмовилася співпрацювати.

Втім це розслідування стосувалося не лише російського газового гіганта. У ньому фігурують ще 5 компаній:

Engie (Франція),

Uniper (Німеччина),

OMV (Австрія),

Shell (Нідерланди),

Wintershall Dea (Німеччина).

Раніше штраф за відмову співпрацювати в розслідуванні було накладено на Engie. UOKiK наклав на французьку компанію штраф на суму 40,3 мільйона євро.

Коротко про газопровід "Північний потік-2":