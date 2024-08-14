Про відповідне рішення повідомили сьогодні, 14 серпня. Два тижні тому його повернули до Росії в межах масштабного обміну ув’язненими.

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Польща оголосила обвинувачення агенту Москви

Прокуратура Польщі оголосила обвинувачення у шпигунстві "Пабло Г. Й., він же Павло Р.". Стверджується, що він з квітня 2016 року по лютий 2022 року передавав російській розвідці дані, "які могли завдати шкоди Республіці Польща, зокрема як державі, що є членом НАТО".

Діяльність обвинуваченого полягала, зокрема, в отриманні та передачі інформації, поширенні дезінформації та проведенні оперативної розвідки,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що росіянин потрапив під арешт ще 28 лютого 2022 року у Перемишлі. З того часу він перебував під вартою до 31 липня 2024 року, аж поки його не обміняли у межах масштабного обміну між Росією та країнами Заходу. За інкримінованими звинуваченнями йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією та країнами Заходу. Серед звільнених бранців Кремля – 3 американців, 5 німців, а також 8 росіян. Обмін в'язнями координувала Національна розвідувальна організація Туреччини.