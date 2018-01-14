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Польща допомогла покарати кремлівського пропагандиста: деталі

23:14, 14 січня 841 Читать новость на русском
Російського політолога не впустили до ЄС
Російського політолога не впустили до ЄС / Антифашист

Кремлівського пропагандиста та палкого шанувальника "Новоросії" Олега Бондаренка не впустили до Євросоюзу.

Проросійського політолога затримали в аеропорту Берліна, передає ТАСС.

В'їзд на територію країн Євросоюзу 34-річному Олегу Бондаренку заборонили на вимогу Польщі. При цьому чоловік не знає, з чим пов'язані такі санкції.

За запитом Польщі мені заборонений в'їзд на територію країн ЄС без пояснення причин. Заборона діє 3 роки,
– розповів пропагандист.

За словами Олега Бондаренка, він прилетів до Берліна для участі в політичному заході. Запросили пропагандиста представники "Лівої партії" Німеччини. Після інциденту чоловік повідомив, що його під конвоєм повезуть в аеропорт Шенефельд, звідки депортують до Росії.

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Відомо, що Олег Бондаренко часто з'являється у російських телепередачах, де виступає "експертом" у політичних питаннях. Чоловік гостро заявляв, що "про відновлення суверенітету України на Донбасі не може йти й мови". Подібні коментарі Олег Бондаренко давав щодо анексії Криму.

Теги: Новини Росії Польща Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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