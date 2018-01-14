Польща допомогла покарати кремлівського пропагандиста: деталі
Кремлівського пропагандиста та палкого шанувальника "Новоросії" Олега Бондаренка не впустили до Євросоюзу.
Проросійського політолога затримали в аеропорту Берліна, передає ТАСС.
В'їзд на територію країн Євросоюзу 34-річному Олегу Бондаренку заборонили на вимогу Польщі. При цьому чоловік не знає, з чим пов'язані такі санкції.
За запитом Польщі мені заборонений в'їзд на територію країн ЄС без пояснення причин. Заборона діє 3 роки,
– розповів пропагандист.
За словами Олега Бондаренка, він прилетів до Берліна для участі в політичному заході. Запросили пропагандиста представники "Лівої партії" Німеччини. Після інциденту чоловік повідомив, що його під конвоєм повезуть в аеропорт Шенефельд, звідки депортують до Росії.
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Відомо, що Олег Бондаренко часто з'являється у російських телепередачах, де виступає "експертом" у політичних питаннях. Чоловік гостро заявляв, що "про відновлення суверенітету України на Донбасі не може йти й мови". Подібні коментарі Олег Бондаренко давав щодо анексії Криму.
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