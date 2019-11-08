Польський регулятор оштрафував на рекордну суму партнера "Північного потоку-2"

Польський антимонопольний регулятор UOKIK оштрафував партнера російського "Газпрому", французьку компанію Engie Energy, на 172 мільйонів злотих, а це понад 40 мільйонів євро.

Про це повідомило видання BiznesAlert. Наразі польське управління у сфері конкуренції та захисту прав споживачів аналізує, чи "Газпром" і фінансові партнери "Північного потоку-2" порушували законодавство про конкуренцію.

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Поки що UOKIK покарає зареєстровану у Швейцарії компанію Engie Energy за відмову від співпраці.

Ми попросили у компанії документи та дані щодо контрактів, укладених з "Газпромом". Компанія наполегливо та безпідставно відмовлялася надавати нам запитувані документи та матеріали,

– повідомив президент UOKIK Марек Нехцял.

Польський регулятор скаржиться, що такі дії Engie Energy спричинили значну затримку у вивченні питання будівництва газопроводу "Північний потік-2".

До слова, водночас у Польщі розглядають справу проти самого трубопроводу.

Що відомо про справу польського регулятора проти будівництва "Північного потоку-2"? У Польщі справу відкрили ще в травні 2018 року. Причиною розслідування стало те, що будівництво трубопроводу розпочали без попереднього погодження з антимонопольним органом Польщі.



Відповідно до місцевого законодавства, UOKIK може накласти на компанію штраф, що становить до 10% від оборотів компанії у році перед ухваленням рішення про порушення прав конкуренції.

Що відомо про "Північний потік-2"?

Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.