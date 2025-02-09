У Полтаві 9 лютого 2025 року пролунали вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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У місті було гучно

У Полтаві було неспокійно. Місцеві ЗМІ пишуть, що у місті пролунали вибухи.

Наразі місцева влада поки не коментувала цього. Наразі немає жодної інформації стосовно ситуації в місті. Вибух пролунав під час оголошеної повітряної тривоги у регіоні через загрозу застосування ударних БпЛА.

24 Канал слідкує за ситуацією та поінформує щодо деталей.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія постійно атакує Україну ударними дронами типу "Шахед". Найчастіше цілями ворога стають об'єкти критичної інфраструктури або цивільні об'єкти.