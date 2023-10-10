Окрім того, президент вже призначив нового очільника Полтавської ОВА. Ним став Філіп Пронін.

Зверніть увагу Кабмін звільнив керівника Донецької ОВА Кириленка і призначив Філіпа Проніна головою Полтавської

Лунін вже відреагував на увільнення з посади. Він наголосив, що вдячний Володимиру Зеленському, Офісу Президента та уряду. Лунін заявив, що щиро пишається полтавською командою та проєктами, які вдалося реалізувати.

Війна внесла корективи в життя та роботу всіх нас. Полтавщина стала домівкою для сотень тисяч людей, які вимушено переїхали, а також надійним тилом для фронтових областей. І навіть сьогодні Полтавщина бере участь у відновленні населених пунктів Херсонської області,

– наголосив Лунін.

Що відомо про Філіпа Проніна

Пронін обіймав посаду заступника голови АРМА, а також працював у Державному комітеті фінансового моніторингу України. Там він спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов'язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ.

Згодом очолив Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.