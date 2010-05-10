У понеділок тисячі людей прийшли до канцелярії президента Польщі. Вони принесли свічки та квіти.



Між тим активісти кількох неурядових організацій створили "Рух 10 квітня". Вони вимагають більш ретельного розслідування трагедії. У зв’язку з цим учасники руху звернулися із закликом до глави польського уряду Дональда Туска. Активісти наполягають на створенні міжнародної комісії експертів для розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

