У понеділок тисячі людей прийшли до канцелярії президента Польщі. Вони принесли свічки та квіти.
Між тим активісти кількох неурядових організацій створили "Рух 10 квітня". Вони вимагають більш ретельного розслідування трагедії. У зв’язку з цим учасники руху звернулися із закликом до глави польського уряду Дональда Туска. Активісти наполягають на створенні міжнародної комісії експертів для розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.
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Поляки згадали жертв аварії президентського ТУ 154 під Смоленськом
З часу катастрофи, яка забрала життя практично половини політичної еліти Польщі, минув місяць.
У понеділок тисячі людей прийшли до канцелярії президента Польщі. Вони принесли свічки та квіти.