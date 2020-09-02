У Києві 2 серпня невідомий напав на позафракційного нардепа Антона Полякова. За даними правоохоронців, на політика напав чоловік. Після скоєння злочину, зловмисник втік з місця події.

Інцидент трапився близько 5 ранку на вулиці Богдана Хмельницького. Про це 2 вересня повідомляє пресслужба Нацполіції. Імені депутата там не вказали, але за даними ЗМІ, мовиться саме про напад на Полякова.

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Що відомо про стан нардепа

Поляков сам звернувся по допомогу у місцевий травмпункт. Постраждалого нардепа не госпіталізовували. Лікар у травмпункті надав йому необхідну допомогу і зателефонував до поліції.

Що кажуть у поліції

За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує його як умисне легке тілесне ушкодження. Зловмисникові загрожує штраф у розмірі 850 гривень або до 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на строк до року.

Поліція наразі шукає зловмисників.

Що пишуть ЗМІ

За даними видання "Обозреватель", поліція оголосила у місті операцію "Перехоплення". Окрім того, видання пише, що нападників було двоє. З місця події вони втекли на автомобілі Toyota.

24 канал намагається зв'язатися з Поляковим для коментаря щодо інциденту, проте наразі політик не відповідає на дзвінки.

Діяльність Полякова у Раді