Полярний триллер

Кейт Бекінсейл шукає злочинів в Антарктиці.

Голлівудська акторка виконала головну роль у драматичному триллері "Біла мгла". Зйомки відбулися поблизу канадського міста Манітоба, серед снігових навалів та льодяних скель. Бекінсейл на цю роль погодилась одразу, адже полюбляє зніматися у стрічках, які вимагають сильної фізичної підготовки. Однак, на такі польові умови акторка не сподівалася.Кейт Бекінсейл (акторка): “Я ніколи ще такого не бачила. Це, мабуть, щось найближче до космосу, що можна собі уявити. Там усе біле, холодно і жодних орієнтирів. Цікаво прожити такий досвід - знімати сцени при такому кліматі на початку, і продовжити це, коли ви у студії, і ти просто валишся від спеки”.За сценарієм, Керрі, героїня Бекінсейл, полює на першу за всю історію Антарктики серійного вбивцю. Разом зі своїм підрозділом Керрі намагається вистежити злочинця на вертольоті. На виконання спецзавдання у неї є лише 3 дні, доки не настане полярна ніч. В Україні "Біла мгла" з’явиться 12 листопада.