Епідеміологічна ситуація у Києві наближається до показників помаранчевої зони. Таким чином, у столиці можуть заборонити діяльність розважальних закладів, спортклубів, закладів культури, а також обмежити масові заходи.

Рішення щодо зонування ухвалять 31 липня

Рішення щодо визначення зони, у яку потрапить столиця, ухвалюватимуть 31 липня. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує РБК-Україна.

До теми Уряд встановив критерії для червоних, жовтих, помаранчевих і зелених зон

Київ опиниться на межі – між жовтою і помаранчевою зонами,

– сказав Рубан.

Які критерії для поділу на зони

Зазначимо, що уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 серпня. З 1 серпня Україну поділять на 4 зони відповідно до епідеміологічної ситуації: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

При моніторингу застосовуватимуть показники на рівні області, які використовують і наразі:

завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50%

середня кількість тестувань – не менше 24 на 100 тисяч населення

коефіцієнт виявлення випадків – не більше 11%

показник динаміки зростання випадків – більше ніж 10%.

Що означає поділ на зони

Обмеження у зеленій зоні

У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів.

Культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.

Що заборонено у жовтій зоні

До обмежень із зеленої зони додається заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

Що заборонено у помаранчевій зоні

Діють обмеження з жовтої та зеленої зон, а також заборони:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Що заборонено у червоній зоні

Діють обмеження з усіх попередніх зон, а також заборонено:

роботу громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві?

Станом на 30 липня У Києві виявили 8 131 випадок коронавірусної хвороби. 132 людини – померли. Одужали – 2 877 осіб. За останню добу кількість нових випадків COVID-19 була найвищою в Україні – 199.



Що заборонено у різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу