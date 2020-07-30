Київ може потрапити у помаранчеву зону карантину: що можуть заборонити
Епідеміологічна ситуація у Києві наближається до показників помаранчевої зони. Таким чином, у столиці можуть заборонити діяльність розважальних закладів, спортклубів, закладів культури, а також обмежити масові заходи.
Рішення щодо зонування ухвалять 31 липня
Рішення щодо визначення зони, у яку потрапить столиця, ухвалюватимуть 31 липня. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує РБК-Україна.
До теми Уряд встановив критерії для червоних, жовтих, помаранчевих і зелених зон
Київ опиниться на межі – між жовтою і помаранчевою зонами,
– сказав Рубан.
Які критерії для поділу на зони
Зазначимо, що уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 серпня. З 1 серпня Україну поділять на 4 зони відповідно до епідеміологічної ситуації: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
При моніторингу застосовуватимуть показники на рівні області, які використовують і наразі:
- завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50%
- середня кількість тестувань – не менше 24 на 100 тисяч населення
- коефіцієнт виявлення випадків – не більше 11%
- показник динаміки зростання випадків – більше ніж 10%.
Що означає поділ на зони
Обмеження у зеленій зоні
- У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.
- Проведення масових заходів у закритих приміщеннях, дозволені лише за розміщення 1 людини на 5 квадратних метрів.
- Культурні заходи у кінотеатрах і театрах можливі лише за 50% наповненості залів.
Що заборонено у жовтій зоні
До обмежень із зеленої зони додається заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.
Що заборонено у помаранчевій зоні
Діють обмеження з жовтої та зеленої зон, а також заборони:
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Що заборонено у червоній зоні
Діють обмеження з усіх попередніх зон, а також заборонено:
- роботу громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Яка ситуація з коронавірусом у Києві?
Станом на 30 липня У Києві виявили 8 131 випадок коронавірусної хвороби. 132 людини – померли. Одужали – 2 877 осіб. За останню добу кількість нових випадків COVID-19 була найвищою в Україні – 199.
Що заборонено у різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу