Помер 91-річний правитель Кувейту: що про нього відомо
У США помер правитель Кувейту шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах у 91-річному віці. Його називали архітектором сучасної зовнішньої політики держави.
91-річний емір Кувейту емір Сабах аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах помер у вівторок, 29 вересня, в лікарні у США. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.
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Кувейтське телебачення перервало усі свої програми і показало вірші з Корану, що часто означає смерть високопоставленого члена панівної сім'ї арабської держави Перської затоки.
З великою печаллю ми сумуємо через смерть шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха, еміра держави Кувейт,
– сказав міністр державної ради Кувейту шейх Алі-Джарра Аль-Сабах.
Що відомо про еміра Кувейту
- Народився у 1929 році.
- Майже 40 років (1963 – 2003) працював міністром закордонних справ, був прем'єр-міністром.
- На посаду еміра вступив 29 січня 2006 року після затвердження його кандидатури Національною Асамблеєю.
- Він відомий як архітектор сучасної зовнішньої політики Кувейту.
- У 2019 році був госпіталізований у США. Внаслідок цього перенесли зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
- Влітку 2020 року він знову потрапив до лікарні.