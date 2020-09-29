У США помер правитель Кувейту шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах у 91-річному віці. Його називали архітектором сучасної зовнішньої політики держави.

91-річний емір Кувейту емір Сабах аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах помер у вівторок, 29 вересня, в лікарні у США. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.

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Кувейтське телебачення перервало усі свої програми і показало вірші з Корану, що часто означає смерть високопоставленого члена панівної сім'ї арабської держави Перської затоки.

З великою печаллю ми сумуємо через смерть шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха, еміра держави Кувейт,

– сказав міністр державної ради Кувейту шейх Алі-Джарра Аль-Сабах.

Що відомо про еміра Кувейту