Карпєєв – легенда авіації – дожив до 99 років. Він був останнім мешканцем Харкова, який мав статус Героя Радянського Союзу.

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Помер останній Герой Радянського Союзу, який мешкав у Харкові

Про смерть 99-річного ветерана Другої світової війни повідомив керівник обласного департаменту соцзахисту Юрій Шпарага.

Помер Михайло Полікарпович Карпєєв – відомий харків‘янин, Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації, йому було 99 років,

– написав Шпарага у фейсбуці.

У Харківській міській раді зазначили, що Карпєєв – почесний громадянин міста, який був останнім Героєм Радянського Союзу серед мешканців Харкова:

"Сьогодні Харків втратив останнього Героя... Звання Героя Радянського Союзу Михайлу Карпєєву надали у його неповні 23 роки" (у 1945 році).

Помер Михайло Карпєєв: коротка біографія

Народився Карпєєв у Росії, в місті Чебоксари у Чувашії. У 1940 – 1941 роках, як свідчать дані з сайту Харківської міськради, навчався у Свердловську у військовій авіаційній школі пілотів.

У війні брав участь у 1941 – 1945 роках.

За цей час здійснив 350 бойових вильотів , 110 з яких – на штурмовику Іл-2.

, 110 з яких – на штурмовику Іл-2. Йому вдалося знищити 25 танків, 27 гармат, 40 автомобілів, 60 вагонів із технікою і військовими противника.

На початку 1960-х Михайло Карпєєв очолив навчально-льотний відділ Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків. З 1979 по 1993 працював старшим інженером на тракторному заводі.

Звання генерал-майора авіації Карпєєву надав у 2005 році президент України Віктор Ющенко.

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