У США у віці 91 року житт помер дизайнер-графік Мілтон Глейзер. Причина його смерті – інсульт. Глейзер був відомим створенням логотипу "I Love New York", який став одним з найпопулярніших у світі.

Про смерть Мілтона Глейзера пише американське видання New York Times.

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Він ще у 60-их роках минулого століття став одним з засновників журналу New York Magazine. У 1974 році Глейзер відкрив власну дизайнерську компанію Milton Glaser, Inc.

Легендарний логотип він створив вже в 1977 році. Згодом логотип міста, який виготовили абсолютно безкоштовно, став чи не найбільш поширеним у світі.

У чому особливість логотипу

Цей самий або змальований логотип з ідеї Глейзера бодай раз у житті бачив кожен. Він зображений у вигляді трьох літер і серця, що замінює L – I️LNY. Він означає "I Love New York" або ж "Я люблю Нью-Йорк".

Особливість цього логотипу в його простоті, яка стала геніальною. Завдяки цьому звичайний собі логотип міста, виготовлений абсолютно безкоштовно, став чи не найвпізнаванішим у світі з чи не найбільшою кількістю продажів.



Легендарний логотип у Штаті Нью-Йорк у США / фото Newsday