Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Що відомо про смерть Володимира Мороза

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України 9 скликання Володимира Мороза.

Там зазначили, що Володимир Вікторович був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Причина смерті Володимира Мороза не повідомляється.

Зазначимо, Володимир Мороз був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" за виборчим округом №59 (Донецька область) у 2019 році. Однак, як пише "Чесно", вже навесні він вийшов з фракції ОПЗЖ та вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".