24 Канал Новини України Помер водій зерновоза Сергій Петров, якого атакував російський БпЛА поблизу Глухова
9 травня, 19:12
Помер водій зерновоза Сергій Петров, якого атакував російський БпЛА поблизу Глухова

Сергій Попович
Основні тези
  • Сергій Петров, водій зерновоза, загинув після атаки російського безпілотника поблизу Глухова.
  • Петров шість днів перебував у реанімації, але отримані травми виявилися смертельними.
Уранці 9 травня в лікарні помер 46-річний водій зерновоза Сергій Петров. Він дістав тяжкі поранення під час атаки російського безпілотника поблизу Глухова 3 травня.

Про це повідомила Глухівська міська рада.

Що відомо про загибель Сергія Петрова?

Чоловік шість днів перебував у реанімації. Медики провели кілька операцій і боролися за його життя, однак травми виявилися надто важкими.

У Сергія Петрова залишилися дружина, четверо дітей, троє з яких ще неповнолітні, а також батьки та брат.

У міськраді зазначили, що Сергій народився та все життя прожив у Глухові. Він закінчив місцеву школу №4 і працював у сфері аграрних перевезень.

Тим часом протягом останньої доби російські війська понад 20 разів обстріляли сім населених пунктів Сумської області. У Середино-Будській громаді поранення дістала жінка.

Останні новини про втрати

  • 8 травня повідомили про загибель чотирьох воїнів з Волині: Антона Пугача, Петра Олендра, Дмитра Гордійчука та Миколи Лясковського.

  • На Харківщині загинув 42-річний захисник Сергій Ганжа, який повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну. Воїна не стало 1 травня 2026 року під час виконання бойового завдання.

  • У Києві 30 квітня прощалися із загиблою військовослужбовицею Вікторією Бобровою, відомою під позивним "Квітка". До служби вона працювала в кіноіндустрії, а в ЗСУ стала офіцеркою 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

