Помер водій зерновоза Сергій Петров, якого атакував російський БпЛА поблизу Глухова

Уранці 9 травня в лікарні помер 46-річний водій зерновоза Сергій Петров. Він дістав тяжкі поранення під час атаки російського безпілотника поблизу Глухова 3 травня.

Про це повідомила Глухівська міська рада.

Що відомо про загибель Сергія Петрова?

Чоловік шість днів перебував у реанімації. Медики провели кілька операцій і боролися за його життя, однак травми виявилися надто важкими.

У Сергія Петрова залишилися дружина, четверо дітей, троє з яких ще неповнолітні, а також батьки та брат.

У міськраді зазначили, що Сергій народився та все життя прожив у Глухові. Він закінчив місцеву школу №4 і працював у сфері аграрних перевезень.

Тим часом протягом останньої доби російські війська понад 20 разів обстріляли сім населених пунктів Сумської області. У Середино-Будській громаді поранення дістала жінка.

