У віці 34 років помер український військовий Сергій Показаньєв. Боєць 25 повітрянодесантної Дніпропетровської бригади брав участь у війні з Росією на Сході України з перших її днів.

Майор помер 18 червня раптово від зупинки серця, повідомляє 25 ОПДБ.

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У військовій частині проходив службу з 2007 року. Сергій Анатолійович був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом,

– наголосили у бригаді.

У Сергія Показаньєва залишилися дружина Анна й двоє неповнолітніх дітей – дочка Владислава й син Єгор. Разом з сім'єю він жив у Черкаському, що не далеко від Дніпра.

"Командування й особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким захисника України", – наголосили у 25 ОПДБ.



Після зупинки серця помер військовий Сергій Показаньєв / фото 25 ОПДБ