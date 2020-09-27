Український журналіст Олег Тудан помер після тривалої боротьби з раком. Рятувати медійника збиралися методом імунотерапії, за який два роки тому вручили Нобелівську премію, однак не встигли.

Як Тудан боровся з раком

Рак у Тудана лікарі діагностували понад три роки тому. Тоді лікарі Національного інституту раку не давали журналістові жодних обнадійливих прогнозів. Про це повідомляє "ТСН".

Читайте також Художник Юрій Боднар помер від коронавірусу

Чоловік не здавався, і хвороба відступила. Три роки рак не нагадував про себе. Однак нещодавно стався рецидив. Тоді Тудан зізнавався, що біль став ще нестерпнішим. Журналіст не міг ні їсти, ні спати.

Протягом декількох тижнів я живу від ослаблення больового синдрому до його нестерпних піків. Збожеволіти остаточно не дають тільки сильні опіоїди,

– писав Тудан.

Журналіст мав стати першим в Україні пацієнтом, якого збиралися лікувати методом імунотерапії.

Смерть Тудана вразила українців. У мережі вони залишили багато скорботних коментарів:

"Щирі співчуття! Він у пам'яті! Такий дуже розумний, справжній, мужній, веселий, надійний! Не віриться";

"Неймовірна втрата для медіа спільноти. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять";

"Олег… Не можу підібрати правильних слів зараз...Олег – міцний мужик! Він таким і залишиться в наших серцях";

"Спочивай у спокої і без болю, Олеже... Щиро сумую разом з колегами, висловлюю щире співчуття родині. Прикро і боляче";

"Для нас він живий і десь поблизу, у спогадах, в серці та у мріях".