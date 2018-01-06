23:21
6 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Джон Янг – астронавт, який висаджувався на Місяць

22:02, сьогодні 336 Читать новость на русском
Помер Джон Янг
Помер Джон Янг / Фото з вільних мереж

Космонавт Джон Янг помер у США у віці 87 років. Янг відомий тим, що входив до складу експедиції, яка у 1972 році висадилася на Місяць.

Про це повідомляє NASA.

Згідно із повідомленням, співчуття у зв’язку зі смертю Янга висловили його колишні колеги, а також 44-ий президент США Джордж Буш.

Читайте також: Відома письменниця Елізабет Гілберт повідомила про смерть своєї коханої

Зазначимо, що Янг двічі літав на Місяць, а в 1972 році разом з іншими членами екіпажу прогулявся поверхнею супутника Землі. В тому числі Янг їздив поверхнею Місяця за кермом спеціального автомобіля. У 1981 році він став першим командиром американського космічного шаттла.

Янг став також першою людиною в історії, яка 6 разів виходила у відкритий космос. За словами самого Янга, саме тому йому доручили написати відповідну інструкцію для майбутніх американських космонавтів.

Теги: США Втрати Космос NASA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вихователь молоді у
сьогодні, 22:01 Вихователь молоді у "ЛНР" змусив роздягнутися неповнолітніх дівчат у нічному клубі
Олексій Чибісов 10050
Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
сьогодні, 22:01 Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
694
Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після
сьогодні, 21:30 Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після "п'яного" ДТП: брат за брата
Дмитро Гнап 894
сьогодні, 20:00 "Еспресна" махінація: як Яценюк в останній день 2017 року "заробив" 1,5 мільйони доларів
Сергій Лещенко 1971
Привітання з Різдвом для рідних і друзів
сьогодні, 18:04 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
55252
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат
 16 листопада 2017 , 18:15
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
 17 липня 2017 , 09:05 5
Психолог назвав популярний пропагандистський прийом Путіна
 25 грудня 2017 , 12:31
Про що домовилися помічник Путіна і спецпредставник США: думка експерта
22 серпня 2017 , 20:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук