Помер Джон Янг – астронавт, який висаджувався на Місяць
Космонавт Джон Янг помер у США у віці 87 років. Янг відомий тим, що входив до складу експедиції, яка у 1972 році висадилася на Місяць.
Про це повідомляє NASA.
Згідно із повідомленням, співчуття у зв’язку зі смертю Янга висловили його колишні колеги, а також 44-ий президент США Джордж Буш.
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Зазначимо, що Янг двічі літав на Місяць, а в 1972 році разом з іншими членами екіпажу прогулявся поверхнею супутника Землі. В тому числі Янг їздив поверхнею Місяця за кермом спеціального автомобіля. У 1981 році він став першим командиром американського космічного шаттла.
Янг став також першою людиною в історії, яка 6 разів виходила у відкритий космос. За словами самого Янга, саме тому йому доручили написати відповідну інструкцію для майбутніх американських космонавтів.