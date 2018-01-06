Помер Джон Янг – астронавт, який висаджувався на Місяць

Космонавт Джон Янг помер у США у віці 87 років. Янг відомий тим, що входив до складу експедиції, яка у 1972 році висадилася на Місяць.

Про це повідомляє NASA.

Згідно із повідомленням, співчуття у зв’язку зі смертю Янга висловили його колишні колеги, а також 44-ий президент США Джордж Буш.

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Зазначимо, що Янг двічі літав на Місяць, а в 1972 році разом з іншими членами екіпажу прогулявся поверхнею супутника Землі. В тому числі Янг їздив поверхнею Місяця за кермом спеціального автомобіля. У 1981 році він став першим командиром американського космічного шаттла.

Янг став також першою людиною в історії, яка 6 разів виходила у відкритий космос. За словами самого Янга, саме тому йому доручили написати відповідну інструкцію для майбутніх американських космонавтів.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 січня 2018 р.