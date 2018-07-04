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Помер Річард Свіфт – учасник гурту The Black Keys

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Помер Річард Свіфт – бас-гітарист гурту The Black Keys
Помер Річард Свіфт – бас-гітарист гурту The Black Keys / Meaww

Бас-гітарист відомого американського гурту The Black Keys Річард Свіфт помер на 42-му році життя. Наразі невідомо, що стало причиною смерті.

Смерть музиканта підтвердили його колеги, зокрема, фронтмен The Black Keys Ден Ауербах, який назвав Свіфта одним з найталановитіших музикантів, яких він знав.

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Річард помер у вівторок, 3 липня, в місті Такома, штат Вашингтон. Також відомо, що минулого місяця Свіфта екстрено госпіталізували, його стан оцінювався як тяжкий.

 

Свіфт народився в 1977 році в Каліфорнії у родині музикантів. Він був співаком, автором пісень, мультиінструменталістом, продюсером і режисером короткометражних фільмів. У Річарда залишилася дружина Шейлін і троє дітей.

Музикант виступав з гуртом The Black Keys з 2014 року як бас-гітарист і бек-вокаліст. А в гурті The Shins він грав на клавішних з 2011 року.

Теги: Музика LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
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