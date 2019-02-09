11:53
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка

      137 Читать новость на русском
      Помер журналіст Олег Нипадимка
      Помер журналіст Олег Нипадимка / Колаж 24 канал

      У Києві помер відомий український журналіст і редактор Олег Нипадимка. Його не стало в ніч проти 8 лютого, а причиною смерті Нипадимки стала зупинка серця.

      У 1997 році Нипадимка заснував газету "Сегодня" і став її головним редактором. Наступгого року отримав звання Заслужений журналіст України.

      Читайте також: Помер кореспондент "Укрінформу"

      На думку журналістки Наталії Влащенко, той варіант газети був "кращим за всю історію газетної журналістики" в Україні.

      Йому вдалося зібрати колектив зірок, кожна з цих людей стала епохою в українській журналістиці. Людина-емоція, він завжди був сповнений ідей, радів кожній нашій удачі. Кожен дріб'язковий провал вважав особистою трагедією,
      – написала Влащенко на своїй Facebook-сторінці.

      Після звільнення з газети "Сегодня" Нипадимка разом з однодумцями заснував ще один популярний проект – газету "Новая". Проте через брак фінансування газета проіснувала недовго.

      Друзі, колеги та знайомі Нипадимки висловлюють свої співчуття у зв’язку з його смертю.

      Нипадимка помер журналіст Сегодня

      blog_ava
      Скандальні білборди проти Зеленського у Львові: реакція Садового
      сьогодні
      11323
      Теги: Новини України Втрати Журналісти ЗМІ Медіа Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      сьогодні , 11:37 Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      885
      История белоруса, который воюет за Украину
      сьогодні , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 627
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 930
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 лютого , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 5340
      Безробітний через репост: кого можуть звільнити за допис у соцмережах
      8 лютого , 21:30 Безробітний через репост: кого можуть звільнити за допис у соцмережах
      Ірина Поліщук 704
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук