Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка

У Києві помер відомий український журналіст і редактор Олег Нипадимка. Його не стало в ніч проти 8 лютого, а причиною смерті Нипадимки стала зупинка серця.

У 1997 році Нипадимка заснував газету "Сегодня" і став її головним редактором. Наступгого року отримав звання Заслужений журналіст України.

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На думку журналістки Наталії Влащенко, той варіант газети був "кращим за всю історію газетної журналістики" в Україні.

Йому вдалося зібрати колектив зірок, кожна з цих людей стала епохою в українській журналістиці. Людина-емоція, він завжди був сповнений ідей, радів кожній нашій удачі. Кожен дріб'язковий провал вважав особистою трагедією,

– написала Влащенко на своїй Facebook-сторінці.

Після звільнення з газети "Сегодня" Нипадимка разом з однодумцями заснував ще один популярний проект – газету "Новая". Проте через брак фінансування газета проіснувала недовго.

Друзі, колеги та знайомі Нипадимки висловлюють свої співчуття у зв’язку з його смертю.