На 81 році життя 3 жовтня померла українська журналістка і правозахисниця Раїса Руденко. Смерть настала після невдалої нейрохірургічної операції, після якої Руденко два тижні перебувала в комі.

Раїса Руденко була дружиною відомого українського письменника Миколи Руденка. Про трагічну звістку повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у фейсбуці. Важливо Останній фільм з Чедвіком Боузманом вийде посмертно: що відомо про стрічку і перші фото Що відомо про українську правозахисницю Раїса Руденко народилася 20 листопада 1939 року в селі Петрівка Дніпропетровської області у селянській родині. У дитинстві пережила травму – дівчинка впала з горища і тривалий час перебувала у комі. Після цього Раїса нікого не впізнавала, їй довелося наново знайомитися з рідними й вчитися.

– і тривалий час перебувала у комі. Після цього Раїса нікого не впізнавала, їй довелося Після закінчення школи поїхала до Києва й залишилася там. Працювала, а вечорами вчилася на курсах медсестер , потім секретарів-машиністок.

, потім секретарів-машиністок. У 1964 році вийшла заміж за робітника Віктора Онищенка , та шлюб розпався через рік. Улітку 1969 року познайомилася з письменником Миколою Руденком , якому передруковувала тексти. У 1971 році пара одружилася.

, та шлюб розпався через рік. Улітку 1969 року познайомилася з , якому передруковувала тексти. У 1971 році пара одружилася. 9 листопада 1976 року Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінкської Групи. Усі підготовчі документи, перші Меморандуми, Кредо єдности, списки репресованих українських патріотів та інше – до арешту чоловіка – друкувала Раїса.

– друкувала Раїса. Раїса Руденко була заарештована 15 квітня 1981 року і у серпні засуджена Київським облсудом до 5 років суворого режиму та 5 років заслання. Весною 1984 року її привозили в СІЗО КГБ в Київ, умовляли розкаятися, але вона рішуче відмовилася. Чоловік Раїси також був репресований.

і у серпні засуджена Київським облсудом Весною 1984 року її привозили в СІЗО КГБ в Київ, умовляли розкаятися, але вона рішуче відмовилася. Чоловік Раїси також був репресований. Подружжя повернулося в Україну лише після проголошення незалежності. Але і тут виникли проблеми – через те, що Раїса не проживала останні 4 роки в Україні у неї забрали українське громадянство. Вона мусила взяти громадянство США. Однак згодом все ж повернулася в Україну.

Але і тут виникли проблеми – через те, що Раїса не проживала останні 4 роки в Україні у неї забрали українське громадянство. Вона мусила взяти громадянство США. Однак згодом все ж повернулася в Україну. Після смерті Миколи Руденка у 2004 році його дружина впорядкувала архів робіт письменника, який у 2019 році передала Національній бібліотеці імені Вернадського. Сидоржевський заявив, що Раїсу Руденко поховають біля її чоловіка.