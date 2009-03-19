Померла Наташа Річардсон

Померла британська акторка Наташа Річардсон.

Дружини Лаяма Нісона не стало через травму голови, яку 45-річна акторка отримала за два дні до смерті на канадському курорті в Квебеку.Через годину після нещасного випадку Річардсон розболілася голова; її шпиталізували в місцеву лікарню, а згодом терміново переправили до Нью-Йорка. До прибуття до США мозок акторки вже був мертвий; останні години на Землі вона провела на апаратах із підтримки життєдіяльності.Річардсон - донька відомої акторки Ванесси Редґрейв. Окрім роботи в театрі, вона відома ролями в таких кінофільмах, як "Ґотика", "Історія служниці" та "Пастка для батьків".