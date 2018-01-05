Померла відома російська телеведуча
23:20, 5 січня 17484 Читать новость на русском
У Москві ввечері 5 січня померла відома лікар-телеведуча Ірина Чукаєва через ускладнення після пневмонії.
Про це повідомляють "Известия".
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Чукаєва померла на 67 році життя. За даними газети, смерть настала в 13-й міській лікарні столиці Російської Федерації.
Телеведуча була лікарем-кардіологом, завідуючою кафедрою клінічної терапії медичного університету імені Пирогова і професором. Окрім цього, вона завідувала відділенням Російського медичного товариства артеріальної гіпертонії.
10 років Чукаєва була автором і ведучою програми "Студія "Здоров'я" на пропагандистському каналі "Росія".
Джерело: 24 Канал
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