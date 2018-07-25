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Помилки в Google Docs буде шукати штучний інтелект

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Помилки в Google Docs буде шукати штучний інтелект
Помилки в Google Docs буде шукати штучний інтелект / Фото з відкритих джерел

Сервіс Google Docs буде використовувати штучний інтелект для пошуку граматичних помилок. Наразі відбувається тестування цієї функції і працює сервіс лише для англійської мови.

Про це повідомляє TechCrunch.

За словами розробників, новий сервіс помічає як базові граматичні помилки, так і складніші проблеми зі структурою речення, наприклад неправильне використання підрядних речень.

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При чому, інженери планують, що в перспективі штучний інтелект Google навчиться виявляти і виправляти ще складніші проблеми в тексті.

"Ми застосували високоефективний підхід до граматичної корекції, заснований на машинному перекладі. Наш підхід до граматики схожий із перекладом. По суті, ми беремо невідповідну англійську мову і використовуємо наші технології, щоб перевести його на правильну англійську", – пояснив віце-президент Google щодо продуктів Девід Теккер.

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Теги: Техно Google Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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