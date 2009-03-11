Поп-виконавиця Ріанна планує записати любовну баладу в дуеті із своїм бой-френдом - співаком Крісом Брауном, який нещодавно побував у поліцейському відділку за побиття Ріанни.

Нагадаємо, що під час сварки, яка сталася на початку лютого, Кріс Браун кілька разів вдарив свою подружку в обличчя. Скривджена співачка була змушена звернутися до поліції.Однак, прихід весни зробив свою справу - Ріанна та Браун вже помирилися та разом працюють в одній із рекордингових студій у Лос-Анджелесі. Хоча на судову справу це ніяк не вплине - за словами адвокатів Ріанни, співачка таки свідчитиме проти Кріса у суді.