Понад 40 мільйонів американців звернулися за допомогою з безробіття з початку епідемії коронавірусу.

Число американців, які втратили роботу за останні 10 тижнів, перевищило 40 млн, повідомляє The Guardian.

Протягом квітня понад 20 мільйонів людей втратили роботу.

Лише за останній тиждень 2,1 млн осіб звернулися за допомогою з безробіття у США.

Останні дані Міністерства праці показують, що число нових заявок на допомогу з безробіття продовжує падати протягом останніх декількох тижнів, в порівнянні з піком на початку квітня, коли 6,6 млн американців подавали заявки на допомогу з безробіття за один тиждень.