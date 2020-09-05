Офіційно опалювальний сезон в країні стартує 15 жовтня. Нафтогаз пригрозив, що він може опинитись під загрозою зриву.

На сайті компанії з'явився перелік 98 компаній теплопостачальників-боржників.

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При цьому кількість підприємств боржників за два минулих місяці дещо зменшилася – в середині липня їх було 109. Відтак жителі певних міст можуть залишитися без обігріву на зиму. Зараз постачальник не гарантує, що тепло з'явиться в жителів таких міст:

Івано-Франківська,

Хмельницька,

Вінниці,

Одеси та інших містах-боржниках.

Тож, в "Нафтогазі" закликали тепловиків свідомо підійти до питання належної оплати боргів та реструктуризації, аби не зірвати опалювальний сезон.

Умови договору

До таких умов належить підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до чинного законодавства, а також виконання однієї з наступних умов: