Понад 60 міст можуть опинитись без опалення: Нафтогаз оприлюднив список боржників
Офіційно опалювальний сезон в країні стартує 15 жовтня. Нафтогаз пригрозив, що він може опинитись під загрозою зриву.
На сайті компанії з'явився перелік 98 компаній теплопостачальників-боржників.
Цікаво Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років, – Шмигаль
При цьому кількість підприємств боржників за два минулих місяці дещо зменшилася – в середині липня їх було 109. Відтак жителі певних міст можуть залишитися без обігріву на зиму. Зараз постачальник не гарантує, що тепло з'явиться в жителів таких міст:
- Івано-Франківська,
- Хмельницька,
- Вінниці,
- Одеси та інших містах-боржниках.
Тож, в "Нафтогазі" закликали тепловиків свідомо підійти до питання належної оплати боргів та реструктуризації, аби не зірвати опалювальний сезон.
Умови договору
До таких умов належить підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до чинного законодавства, а також виконання однієї з наступних умов:
- Дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій і без урахування штрафних санкцій);
- Висновок з "Нафтогазом" і виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;
- Узгодження з "Нафтогазом" і виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання і сплата поточних платежів.