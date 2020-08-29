Понад 7000 хворих на COVID-19 за добу: у Франції заговорили про новий жорсткий карантин
Останніми днями у Франції епідеміологічна ситуація різко погіршилася. Річ у тім, що кількість нових хворих на COVID-19 збільшується щодня.
Тому у Франції заговорили про впровадження нового жорсткого карантину у країні. Про це повідомляє Euronews.
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Президент Франції Еммануель Макрон зауважимо, що новий карантин можуть ввести, коли буде друга хвиля коронавірусу. Водночас політик пообіцяв зробити все можливе, щоб запобігти цьому. Він сказав, що "теоретично нічого не можна виключити", говорячи про можливість введення жорсткого карантину.
Макрон додав, що уряд виступає за регіональні заходи щодо припинення спалахів COVID-19. Попри негативну динаміку збільшення кількості хворих, уряд планує відправити майже 13 мільйонів французьких студентів і учнів шкіл на навчання з 1 вересня.
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Коронавірус у Франції: головне
- Перший випадок коронавірусної хвороби у Франції зафіксували 15 лютого. Загалом у країні зафіксували 267 077 випадків хвороби. На жаль, 30 596 людей померли, натомість ще 86 177 хворим вдалося одужати.
- У Франції в п'ятницю зареєстрували понад 7 000 нових випадків коронавірусної інфекції, що на кілька сотень більше, ніж у травні та червні, коли епідемія у країні була на піку.
- Щодня кількість хворих збільшується приблизно на тиждень і в уряді заговорили про посилення карантинних обмежень.