Останніми днями у Франції епідеміологічна ситуація різко погіршилася. Річ у тім, що кількість нових хворих на COVID-19 збільшується щодня.

Тому у Франції заговорили про впровадження нового жорсткого карантину у країні. Про це повідомляє Euronews.

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Президент Франції Еммануель Макрон зауважимо, що новий карантин можуть ввести, коли буде друга хвиля коронавірусу. Водночас політик пообіцяв зробити все можливе, щоб запобігти цьому. Він сказав, що "теоретично нічого не можна виключити", говорячи про можливість введення жорсткого карантину.

Макрон додав, що уряд виступає за регіональні заходи щодо припинення спалахів COVID-19. Попри негативну динаміку збільшення кількості хворих, уряд планує відправити майже 13 мільйонів французьких студентів і учнів шкіл на навчання з 1 вересня.

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