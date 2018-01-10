Понад 25 країн купили ліцензію на український фільм "Сторожова застава"

Український повнометражний фільм-фентезі "Сторожова застава", який зняли за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського, подивляться жителі 27 країн світу.

Про це інформує прес-служба компанії-виробника.



За перший тиждень прокату фільм "Сторожова застава" побив рекорд за кількістю глядачів та сумі касових зборів в Україні. Стрічку, яка вийшла на екрани 12 жовтня, вже переглянуло понад 110 тисяч глядачів. А у кінотеатрах вдалося зібрати майже 8,2 мільйона гривень.

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Загалом касові збори перевищили 19 мільйонів гривень.



Державному агентству України з питань кіно повернули понад мільйон гривень із коштів, виділених на виробництво фільму "Сторожова застава".



"Подальше повернення коштів планується здійснити шляхом масштабної міжнародної дистрибуції стрічки. Зокрема, на сьогодні права на український фільм-фентезі продано в Китай, Південну Корею, Індію, Японію, Пакистан, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдіви, Казахстан, Молдову, Росію, Білорусь, Киргизстан, Францію і франкомовні території світу, Італію, Іспанію та Канаду", – йдеться у повідомленні.



Український фільм уже встигли подивитися жителі Білорусі і Казахстану.



"Практично різдвяно-казкова історія про те, що українське кіно може бути популярним і ринково привабливим у світі", – заявила народна депутатка, глава комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар у Facebook.

Раніше повідомлялося, китайська компанія Star-D Productions придбала права на показ повнометражної та серіальної версії українського фентезі "Сторожова застава" у Китаї.