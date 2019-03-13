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      Понад 70 мільйонів гривень отримали шахраї через фінансову піраміду: деталі

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      В Україні викрили нову фінансову піраміду: зловмисники "нагріли" громадян на 70 мільйонів гривень
      В Україні викрили нову фінансову піраміду: зловмисники "нагріли" громадян на 70 мільйонів гривень / 24 канал

      Київська місцева прокуратура №1 спільно з детективами Нацполіції та Служби безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої ошукали людей на 70 мільйонів гривень.

      Зловмисника діяли у декількох містах України, а один із їхніх офісів розташовувався у Києві. Лідером цього угруповання був 43-річний чоловік. Створили вони фінансову піраміду Forex Trend через яку й організували шахрайську схему.

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      Суть цієї схеми полягає у тому, що спершу ошуканим громадянам шахраї повідомляли, що нібито ті отримали надприбутки на міжнародному фінансовому ринку. Далі на інтернет-сайті, який зловмисники створили для реалізації злочинної фінансової схеми, зловмисники пропонували своїм жертвам здійснити певні інвестиції. Так, після реєстрації та авторизації на цьому ресурсу інвесторам надавали особистий електронний кабінет, через який пропонували зробити грошовий внесок. Зауважимо, що шахраї переконували своїх жертв зробити якомога більший внесок, а мотивували це тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більшою є вірогідність успішного проведення торгів.

      Опісля зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. Натомість інвестори розпоряджатися внесеними коштам через шахрайський інтернет-сайт можливості не мали. Згодом злочинна група підшукувала людей, аби за їхньою допомогою створити суб’єкти господарської діяльності (здебільшого це підприємства та різні фірми). Це їм потрібно було для того, аби через банківські рахунки цих установ вивести гроші інвесторів. У підсумку останні зазнали збитків на суму у понад 70 мільйонів гривень. Наразі за кримінальним провадженням потерпілими визнано 16 осіб.

      Слідству поки вдалося встановити трьох організаторів цієї схеми. Їм повідомили про підозру за статтею про шахрайство. Крім того, оскільки ці зловмисники переховуються від правоохоронців, їх оголошено у розшук та отримано дозвіл на їхнє затримання. А на майно шахраїв накладено арешт. Досудове розслідування триває.

      На початку березня з'явилась інформація про ще одну шахрайську фінансову схему, і стосувалася вона клієнтів "Приватбанку". Відповідно до неї, шахраї пропонували у мережі фейкову винагороду у 8 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України СБУ Новини Києва Гроші Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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