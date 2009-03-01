Поновлення авіасполучення

Росіяни знову зможуть літати до Тбілісі.

Росіяни знову зможуть літати до Тбілісі.Відновилося авіасполучення між Росією і Грузією. Тепер літати з Грузії до Росії і у зворотному напрямку можна буде через Єреван. Вірменська авіакомпанія "Армавіа" з 1 березня почала виконувати авіарейси за маршрутом Москва-Єреван-Тбілісі і Тбілісі-Єреван-Москва.Відповідна домовленість досягнута на засіданні спільної російсько-грузинської громадської комісії. При цьому голова організації висловив сподівання, що із стабілізацією відносин між Тбілісі і Кремлем авіарейси будуть прямими, і здійснюватимуть їх грузинські і російські авіакомпанії. Нагадаємо, пряме авіасполучення між Грузією і Росією було перерване під час грузино-російського збройного конфлікту в серпні минулого року.