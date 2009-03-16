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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Поновлення суддів

Фінансові ринки 12:04, 16 березня 2009 220

Влада Пакистану під тиском народних мас прийняла вимоги опозиції.

Прем'єр-міністр Пакистану повідомив про поновлення на посадах суддів Верховного суду, яких відправили у відставку ще за президентства попереднього глави держави Первеза Мушаррафа. Чільник уряду запевнив, що голова Суду Іфтіхар Чаудрі повернеться до виконання обов'язків вже 21 березня. Таким чином, влада пішла на поступки опозиції, яка для досягнення мети провела минулого тижня декілька масових акцій протестів у країні. Зазначимо, поновити суддів на посадах пообіцяв новий президент країни, чоловік вбитої в кінці 2007 року Беназір Бхутто, Асіб Алі Зардарі.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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