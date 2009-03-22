Попереджений теракт

Правоохоронцям Ізраїлю вдалося запобігти масштабному теракту.

Автомобіль із великим вибуховим пристроєм виявили біля входу у торговий центр міста Хайфи. Бомба містила десятки кілограмів вибухівки. Теракт, якби його вдалося здійснити, міг забрати життя десятків, а той сотень людей.Відповідальність за організацію нападу взяло на себе маловідоме угруповання арабів. Терактом вони хотіли помститися ізраїльтянам за дії Цахалу у секторі Газа і на західному березі ріки Йордан, а також за руйнування будинків у східному Єрусалимі. Тиждень тому в Ізраїлі від теракту загинули двоє поліцейських.