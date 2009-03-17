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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Попередження катастроф

14:40, 17 березня 2009 232

80% коштів, виділених на подолання наслідків повеней на Закарпатті, витрачено на відновлення зруйнованих споруд.

І лише мізерні гроші спрямовано на запобігання такому стихійному лиху у майбутньому, констатують експерти вищих органів фінансового контролю країн Європи, які зустрілися у Києві. На їхню думку, внаслідок нераціонального використання коштів чергова стихія може принести не лише повторні величезні збитки для держави, а й людські жертви.Валентин Симоненко (голова Рахункової палати України): "І ось, що виходить - замість того, щоб побудувати дамбу або ємкості для накопичення тих чи інших опадів, підійти до цієї системи як міжрегіональної, міжнаціональної системи регулювання води, ми ці гроші тратимо – знесло будинок, ми збудували будинок і відзвітували про те, що відбудували".Нині весь цивілізований світ орієнтується на попередження природних і техногенних катастроф. Цього ж має прагнути і Україна, кажуть посадовці. За останні 25 років кількість таких катастроф у Європі збільшилася майже вчетверо, і Україна у цій статистиці не виключення.Відтак, за підрахунками експертів, Україна мала б витрачати на превентивні заходи щороку близько 3 % ВВП, а нині держава виділяє на ці цілі вдвічі менше коштів.Віктор Баранчук (заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій): "Як свідчать європейські дослідження у цій сфері, кожен долар, інвестований у попередження катастроф і стихійного лиха, може зберегти від 2 до 4 доларів у перерахунку на матеріальні цінності, і які вдається вберегти від руйнівних факторів стихійного лиха і техногенних аварій".Чиновники кажуть, розлив закарпатських річок - не єдина потенційна загроза для України і її громадян. Не менш важливим є контроль за дотриманням міжнародних правил транспортування шкідливих і небезпечних вантажів територією держави. Експерти згадують, скільки лиха наробив жовтий фосфор у липні 2007-го року, коли на Львівщині перекинулися і зайнялися цистерни із цією речовиною. Не меншу стурбованість у фахівців викликають організація безпечного судноплавства у Чорному морі та надійність вітчизняних гідроелектростанцій. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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