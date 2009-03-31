Оновлений кіношедевр.

На світові кіноекрани виходить прем'єра нової версії культової стрічки "Попіл часу", знятої славетним режисером Вонгом Кар-Ваєм. Оригінальний фільм вийшов на кіноекрани у 1994 році і завоював прихильність кінопубліки в усьому світі.Революційний підхід до викладення сюжету та візуальних моментів у фільмі "Попіл часу" не втратив свої привабливості і сьогодні. Кінокритики одноголосно погодилися, що надзвичайно поетична та прониклива робота Кар-Вая, безперечно заслуговує на нове життя. В оновленій версії режисер вдосконалив деякі візуальні та звукові моменти.Головні ролі у стрічці виконали Тоні Люн, Чарлі Янг, Каріна Лау та Меггі Чун. Сьогодні - це перші обличчя азійського кінематографа.Тоні Люн (актор): "Особисто для мене фільм "Попіл часу" - це моє минуле п'ятнадцятирічної давності. Переглядаючи його зараз, я згадую багато різних моментів зі свого минулого".Вонг Кар-Вай (режисер): "Я дуже поважаю цей фільм, акторів, які в ньому знялися, та всіх глядачів, що підтримували його упродовж цих років. Сподіваюся, стрічка стала ще кращою та гідною й далі залишатися в серцях кіноглядачів".Оновлена версія фільму "Попіл часу" відкрила 33 міжнародний кінофестиваль у Гонконгу.