Попит на кнопкові телефони раптово зріс

Телефони, які служать лише для мобільного зв’язку, тобто вміють лише приймати та здійснювати дзвінки, раптово повертають собі популярність. У минулому році попит на такі пристрої зріз на 5%.

Про це повідомляє Sky News.

Поряд з тим, продажі смартфонів зросли лише на 2%.

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Як припускають експерти, кнопкові телефони набувають набирають популярність завдяки тому, що вони дають змогу власникам залишатись на зв’язку при цьому без цілодобового доступу соціальних мереж.

"Смартфони стали для людей настільки незмінними, що, за останніми дослідженнями, в середньому їх власники перевіряють інформацію на своїх пристроях кожні 12 хвилин", – пише видання.

Як повідомили у Британському Держкомітеті з питань телебачення, радіомовлення та зв'язку (Ofcom), 78% жителів Великобританії не можуть жити без своїх смартфонів. Середньостатистичний британець проводить в інтернеті по 2,5 години кожного дня. А серед британців у віці від 18 до 24 років цей показник – 3 години і 14 хвилин.

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