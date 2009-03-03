Поповнення у L'Oreal

У L'Oreal Paris - нове обличчя.

Французька компанія підписала контракт на мільйон доларів із американською акторкою Елізабет Бенкс. Тепер зірка долучилася до таких ветеранів рекламних кампаній фірми, як Бійонсе та Єва Лонгорія. Тридцятирічна акторка зізналася, що бути частиною такої зіркової команди для неї - неабияка честь.Елізабет Бенкс (акторка): "Із Єврою та Біойнсе дуже весело працювати. Ми відразу порозумілися. Мені здається, кожна з нас вкладає в компанію щось своє. Ми так повеселилися під час зйомок. Чекаю не дочекаюся, коли будуть нові."Єва Лонгорія (акторка): "У мене немає якоїсь особливої поради для Елізабет. Я, радше, чекаю якихось настанов від неї. Вона така красуня. Гадаю, це я повинна просити в неї допомоги."Нагадаємо, крім Бійонсе, Лонґорії та Бенкс, для L'Oreal знімалися також Пенелопа Крус, Сара Джессіка-Паркер та Скaрлетт Йохансcон.