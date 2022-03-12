Про поточну ситуацію у Рівненькій області станом на ранок 12 березня у мережі розповів глава
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Коваль про ситуацію на Рівненщині: дивіться відео
На Рівненщині ніч на 12 березня пройшла спокійно, попри повітряну тривогу. Ворог не порушив кордон і на територію області не проник.
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Про поточну ситуацію у Рівненькій області станом на ранок 12 березня у мережі розповів глава
Доповнюємо новину…
Коваль про ситуацію на Рівненщині: дивіться відео
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