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      Попри обіцянки уряду, податковий тиск лише посилюється, – Ляпіна

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / vgolos.com.ua

      Попри обіцянки нового уряду знизити податковий тиск на підприємців, він лише посилюється.

      Про це заявила в ефірі 24 каналу Ксенія Ляпіна.

      "З першого дня існування цього уряду, я, як керівник Державної регуляторної служби, неодноразово зверталася до урядовців із суттєвих питань щодо порушення прав підприємців. І щодо збільшення рентних платежів для видобувної галузі, і по касових апаратах, і кешбеку, і щодо оренди державного майна. Ми звертали увагу, що попередній уряд ухвалив з порушенням закону постанову щодо так званих відвідувань інспекторами праці. На жаль, нас не чули. Або не хотіли чути", – зазначила Ляпіна.

      "Роль Державної регуляторної служби, і як я її розуміла, і як я її виконувала весь час – це внутрішній опонент, який дискутує з міністерствами на предмет того, щоб не дати їм наробити дурниць в їхніх законодавчих ініціативах. Яким чином? Шляхом оцінки, шляхом надання прогнозу, впливу тих чи інших ініціатив на підприємницьке середовище. І власне навколо цього завжди йшла дискусія. І дискусії раніше були жорсткі. І у нас нерідко були суттєві розходження з різними міністерствами. Але ця дискусія в попередніх урядах була завжди. В цьому уряді дискусії взагалі немає. Цей уряд максимально зачинений. За зачиненими дверима, що вони роблять, знають тільки вони самі. Нічого не відбувається, жодної наради", – заявила Ксенія Ляпіна.

      Ляпіна уточнила, що ці законодавчі ініціативи, закладені в законопроєкті 1210, суттєво порушують права підприємців.

      Вона сказала, що нова влада хоче суттєво підняти рентні платежі на видобуток руди, обкласти додатковим податком підприємства. Такі зміни до Податкового кодексу можуть взагалі знищити цілі галузі економіки.

      Як стало відомо, уряд без обговорення вирішив позбавити Ксенію Ляпіну посади керівника Державної регуляторної служби. Про своє звільнення, за словами Ксенії Ляпіної, вона дізналася із соцмереж.

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      Теги: Податки Кабінет Міністрів України Новий уряд Податковий кодекс
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