15:23
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, 25 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Популярне захворювання збільшує ризик розвитку 12 типів раку

1017 Читать новость на русском
Ожиріння збільшує ризик розвитку 12 типів раку
Ожиріння збільшує ризик розвитку 12 типів раку / chefatlarge.in

Працівники Всесвітнього фонду досліджень раку встановили, що ожиріння значно підсилює ймовірність розвитку 12 типів онкологічних захворювань.

Про це йдеться у доповіді Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective на сайті організації.

Читайте також: Науковці знайшли спосіб, як "вбити" безсмертні ракові клітини

Вчені зробили такий висновок на основі досліджень 17 типів раку впродовж останнього десятиліття. Загалом у дослідженні взяли участь понад 50 мільйонів людей.

Ожиріння підвищує ризик розвитку 12 типів раку – онкологічні захворювання порожнини рота і горла, печінки, шлунку, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози, прямої і товстої кишки, яєчників, молочної залози, матки і простати.

Науковці рекомендують дотримуватися дієти з високим вмістом овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів. Щодня людина повинна вживати 400 грамів овочів та фруктів.

Вчені назвали найбільш шкідливі продукти, які підвищують ризик розвитку раку – алкоголь, будь-які підсолоджені напої, червоне м'ясо, фастфуд і напівфабрикати.

Вони переконані, що поживні речовини варто отримувати з їжі, а не через харчові добавки та полівітаміни.

До слова, їжа з високим вмістом "поганого" холестерину призводить до розвитку ракових пухлин в організмі.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук