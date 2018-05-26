Популярне захворювання збільшує ризик розвитку 12 типів раку

Працівники Всесвітнього фонду досліджень раку встановили, що ожиріння значно підсилює ймовірність розвитку 12 типів онкологічних захворювань.

Про це йдеться у доповіді Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective на сайті організації.

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Вчені зробили такий висновок на основі досліджень 17 типів раку впродовж останнього десятиліття. Загалом у дослідженні взяли участь понад 50 мільйонів людей.

Ожиріння підвищує ризик розвитку 12 типів раку – онкологічні захворювання порожнини рота і горла, печінки, шлунку, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози, прямої і товстої кишки, яєчників, молочної залози, матки і простати.

Науковці рекомендують дотримуватися дієти з високим вмістом овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів. Щодня людина повинна вживати 400 грамів овочів та фруктів.

Вчені назвали найбільш шкідливі продукти, які підвищують ризик розвитку раку – алкоголь, будь-які підсолоджені напої, червоне м'ясо, фастфуд і напівфабрикати.

Вони переконані, що поживні речовини варто отримувати з їжі, а не через харчові добавки та полівітаміни.

До слова, їжа з високим вмістом "поганого" холестерину призводить до розвитку ракових пухлин в організмі.