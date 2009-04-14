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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Популярні відбитки

13:16, 14 квітня 2009 237

Їдете в Україну? - залишіть відбитки своїх пальців.

Верховна Рада хоче, аби іноземці, які відвідують нашу державу надавали свої біометричні дані при оформленні візи та під час проходження прикордонного контролю. Парламент ухвалив відповідні зміни до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Які саме біометричні дані мають показати іноземці - ще повинен визначити Кабмін. Також вартувало би облаштувати пункти пропуску на державному кордоні системами біометричного контролю. Фінансування передбачене державною програмою щодо реконструкції кордону до 2015 року. Якщо Президент підпише закон, він набере чинності вже з 1 січня 2010 року. Як відомо, наприкінці березня нові біометричні параметри для віз у країни ЄС затвердив Європарламент. Серед іншого для видачі віз необхідно буде надати цифрове фото і відбитки десяти пальців. Використання нових біометричних даних у візах дозволить з абсолютною точністю перевіряти особи громадян, що одержують візи, - пояснили єврочиновники.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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