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      Популярність Кличка ще принесе користь Україні, – Єрмак про майбутнє мера Києва

      412 Читать новость на русском
      Віталій Кличко / kyivcity.gov.ua

      Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що популярність мера Києва Віталія Кличка може ще принести багато користі Україні. Єрмак також наголосив, що поважає Кличка як великого спортсмена.

      Про це Андрій Єрмак розповів на одному з телеканалів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". На його думку, світова популярність Віталія Кличка позитивно спрацювала у контексті його політичної діяльності.

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      Я знаю, що Кличко – це мер, якого обрали кияни. Я свою думку ніколи з цього приводу не міняв,
      – зазначив Єрмак.

      При цьому, глава Офісу Президента наголосив, що усі рішення, які стосуються керівників державних адміністрацій, ухвалюються виключно Володимиром Зеленським.

      Відзначимо, що конфлікт між колишнім головою Офісу Президента Андрієм Богданом і Андрієм Єрмаком загострився через внутрішньополітичні питання. Зокрема, після того, як Богдану не вдалося домогтися відставки Віталія Кличка з поста керівника Київської міської державної адміністрації.

      Нещодавно американські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані під час зустрічі з помічником президента Андрієм Єрмаком 2 серпня 2019 року просив залишити на посаді голову КМДА Віталія Кличка.

      У липні 2019 року Кличко розміщував на своїй фейсбук-сторінці фото своєї зустрічі з Джуліані. The New York Times стверджує, що тоді Кличко говорив соратникам, що американські союзники допоможуть йому зберегти посаду. Сам Кличко заявив, що "це смішно" і що він "нікого не просив про допомогу". Він також сказав, що ніколи не мав ділових відносин із Джуліані.

      Що відомо про конфлікт Кличка і Богдана

      На початку листопада 2019 року Кличко звернувся із заявою до поліції щодо "самоправства" Богдана. На думку мера Києва, ексголова ОП скоїв злочин, коли звернувся до Кабміну з листом щодо звільнення Кличка з посади голови КМДА. На думку очільника столиці, такі дії Богдана не належать до його посадових обов’язків як голови ОП.

      Це не перша скарга Кличка на Богдана. Так, наприкінці вересня він вже подавав позов проти голови ОП до суду. На думку мера Києва, колишній керівник ОП перевищив свої службові повноваження, коли подав лист до Кабміну, який і став підставою розгляду урядом подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА. У позові Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

      А в другому позові Кличко вимагав визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА. Тож Кличко просив скасувати відповідну пропозицію прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

      Що відомо про справу НАБУ проти Кличка?У листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників через можливу державну зраду і розкрадання державних грошей при забудові столиці.

      У Вищому антикорупційному суді пояснили, що суд зобов'язав НАБУ відкрити цю справу через бездіяльність керівника Головного підрозділу детективів НАБУ.

      Сам Віталій Кличко переконаний, що жодних перспектив ця справа не має. На його думку, справі навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Віталій Кличко Новини Києва КМДА
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