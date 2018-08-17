Популярний додаток від Google отримав темну тему

Компанія Google представила оновлення для свого додатку "Android Повідомлення". Оновлений клієнт отримав ряд нововведень, в числі яких підтримка "нічної" теми, яка затемнює фон інтерфейсу, висвітлює текст і робить аватари користувачів з вашого списку чатів контрастніше.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Крім можливості примусової активації темної теми, "Android Повідомлення" отримали невеликий редизайн. Наприклад, дизайнери Google вважають за краще замінити синю клавішу "+" для створення нового повідомлення на її текстовий аналог, до того ж вона отримала витягнуту форму і стала помітнішою.

Також розробники переробили шрифти. Завдяки цьому тепер взаємодіяти з додатком стало набагато комфортніше. Особливо дана зміна помітна при активації темної теми, яка вимагає від текстових елементів інтерфейсу більшої чіткості, ніж у світлій.



В додатку "Android Повідомлення" з'явилась темна тема

На жаль, з оновленою версією "Android Повідомлень" зникла можливість налаштування кольору "бульбашок", в яких відображається повідомлення співрозмовника.

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