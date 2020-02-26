Популярний серед терористів: чим небезпечний російський Telegram

Анонімні канали у месенджері Telegram починають відігравати усе важливішу роль в медіа. Класичні ЗМІ часто беруть інформацію саме звідти, дозволяючи невідомим авторам створювати навколо себе інформаційне поле. Як це працює й у чому небезпека – пояснив журналіст видання "LIGA.net" Юрій Смірнов.

Як виникла ідея провести дослідження щодо Telegram і скільки часу це зайняло?

На підготовку тексту ми витратили приблизно місяць. Як виникла ідея? Ми зафіксували значний вплив Telegram-каналів на інформаційне поле, бо їх почали ретранслювати традиційні онлайн-медіа. Зрозуміли, що наші читачі мають знати все, що відомо про цей майданчик, тому що він є джерелом інформації.

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Про Telegram не так багато відомо. Перше – це те, що він заснований Павлом Дуровим та що цей месенджер російський. Що ще?

Ви фактично назвали все, що нам достовірно відомо про Telegram взагалі, як структуру. Ми знаємо, що цей месенджер був створений у 2013 році Павлом Дуровим, який також є творцем Вконтакте.

Але Дуров каже, що Telegram незалежний. Це протест й дуже незалежний майданчик.

Умовно кажучи, ведучі звичайного українського каналу також можуть сказати, що олігархи не впливають на їх редакційну політику. Але, якщо щодо телеканалу, ми хоча б знаємо хто стоїть за цим й можемо аналізувати слова, то заяву Дурова про те, що він ні від кого не залежить – ми ніяк не можемо проаналізувати.



Павло Дуров

Де саме популярний Telegram?

Коли в Західних країнах роблять дослідження стосовно соціальних медіа та месенджерів, то Telegram туди може навіть не потрапити. Він дуже популярний в таких не демократичних країнах. Наприклад, за підсумками 2018 року – це Узбекистан, Іран, Ефіопія.

Якщо взяти Ефіопію, то популярність в цій країні пояснюють тим, що в ефіопського уряду монополія на інтернет послуги. Тому звичайному мешканцю банально вигідніше й економніше завантажити додаток Telegram, бо він важить в два рази менше, аніж той же WhatsApp. Умовно кажучи, Telegram важить 60 мегабайтів, а WhatsApp – 120.

Як просувався Telegram? Як саме він став популярним в цих країнах, зокрема в Росії?

В Росії все почалося десь у 2015-2016 роках. Якраз тоді російська влада почала розуміти, що Telegram набирає обертів. Вони почали розуміти, що потрібно щось з цим робити, як зазвичай робить російська влада з будь-яким засобом поширення інформації.

Пам'ятаємо, що у 2017 році були вибухи в петербурзькому метро. Тоді ФСБ Росії вимагало від Павла Дурова надати їм ключі шифрування від переписок осіб, які начебто причетні до організації цих терактів.



Вибух в метро Петербурга

Начебто Дуров відмови ФСБ й сказав, що "ми незалежні, для нас приватність дорожча, аніж вибухи. Бо за вашою логікою ми маємо заборонити взагалі будь-які засоби поширення інформації аж до мобільного зв'язку, бо ним також можуть користуватися терористи".

Начебто ця історія завершилася, але не зовсім, бо вона почала ретранслюватися на федеральні російські канали. А ми розуміємо, що просто так на федеральних каналах нічого не крутиться.

Де знаходиться команда Telegram? Звідки ми знаємо, що він не ведеться з офісу ФСБ?

У випадку Telegram ми взагалі не можемо на 100% казати, що його штаб-квартира знаходиться у певній країні. Для прикладу, безпосередньо на сайті Telegram ми можемо знайти інформацію, що начебто команда розробників наразі знаходиться в Еміратах, а саме в Дубаї. "Нібито" – взагалі цим словом можна починати будь-яке наше речення про Telegram.

Коли ми готували наше дослідження, то намагалися отримати коментар Павла Дурова. Ми писали йому в Twitter, службу підтримку Telegram, в їх боти. На сайті Telegram немає жодного емейлу чи якихось контактних даних.

Жодної відповіді ми не отримали. Навіть інформацію щодо кількості людей в Telegram ми отримали не від Telegram, а від звіту американського фонду по цінних паперах. Це пов'язано з тим, що зараз Дуров розкручує свою криптовалюту, але для цього потрібна згода американської влади. Тому ми дізнаємося більше про Telegram від американців, аніж від самого Дурова.

Чим небезпечний Telegram

Наскільки активно російські політики використовують майданчик у Telegram?

Досить активно. Якщо, наприклад, в 2016-2017 роках вони це робили тим, що просто платили за інформацію. Тобто зверталися до найбільш популярних Telegram-каналів: "Будь ласка, напишіть якийсь компромат проти мого опонента". Зараз, коли почалася хвиля анонімізації, то російська влада почала вкладатися в розкручення публічних особистостей.

Наприклад, голова "Russia Today" – Маргарита Симоньян. Дуже активно почали вкладатися саме в її канал.



Маргарита Симоньян

Скажіть, будь ласка, наскільки безпечний Telegram? Чи є з цього приводу якісь дослідження?

Тут треба згадати про те, що Telegram дуже популярний серед терористів. Саме терористи рекомендують Telegram для спілкування під час організації якихось терактів. З одного боку, це може свідчити, що він наче безпечний, але з іншої – є думка, що ФСБ має доступ до переписок. Казати про те, що твою переписку ніхто не читає – ми не можемо.

Я знаю, ви брали коментар у СБУ в рамках дослідження. Що вам сказали?

В СБУ знають, що Telegram-канали ведуться з двох типів SIM-карт. Тобто, це може бути українська, локальна карта. Або ж, як зазвичай це робиться, закордонна. Полюбляють обирати Швейцарію, Швецію. Звичайно, якщо це історія закордонна, то Служба безпеки не має ніяких важелів, аби це якось припинити.

Припустимо, СБУ чи кіберполіція знаходить якийсь небезпечний для нашої територіальної цілісності контент. І що їй робити? Вона може, наприклад, звернутись до автора. Але ніхто не знає хто він. Може звернутися до адміністрації, але ми не знаємо де вона. Тобто, представництва Telegram в Україні немає.

Ви згадали за геолокацію. Є Telegram-канали, які вже популярні в Україні. Чи відомо де перебувають SIM-карти або люди, які їх ведуть?

SIM-карта може бути українською, але той контент, який там публікується може бути абсолютно проросійським. Тому місце, де знаходяться SIM-карти, не особливо може щось сказати про автора Telegram-каналу.



Юрій Смірнов

Чи можете ви описати, яким чином російський наратив проникає і стає наративом вже всередині України?

Приблизно в грудні 2018 року експерти почали фіксувати створення так званих українських Telegram-каналів. Їх назви багато про що говорять. До прикладу, "Разведчик", "Резидент", "Легитимный". Вони почали писати найбільші страхіття про Україну. Нібито націоналісти тут ходять маршами. Річ у тім, що цими каналами почали ділитись російські канали, які не приховують нічого.

Найяскравіший випадок був, коли найбільший російський Telegram-канал під назвою "Незыгарь" репостнув собі допис псевдоукраїнського каналу "Разведчик" про те, що ЦРУ слідкує за виборами в Україні. Це класична російсько-пропагандистська калька. На момент репосту в цього каналу "Разведчик" було всього 200 підписників.

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Тобто людина, яка його створила, просто додала всі свої контакти.

Так, вона навіть могла не заплатити за цих підписників, а просто своїми руками їх зробити. Це могла бути домовленість з каналом "Незыгарь" в якого, щоб ви розуміли, пів мільйона підписників. Тоді було трошки менше, але все одно 200-300 тисяч побачили наратив, який є на українському каналі.

В нашому інформаційному полі вистачає агентів російського впливу. Це стосується і традиційних ЗМІ, телеканалів, інтернет-видань чи Facebook-груп. І стандартна їхня історія – демонтаж влади. Тобто, яка б влада не була, вони хочуть, щоб в Україні був хаос.

Є яскравий приклад з іншого дослідження про подібні історії у Facebook. Тоді помітили, що група, яка має десятки тисяч підписників, колись називалась "Імпічмент Порошенку", а зараз її назва – "Імпічмент Зеленському". Вони просто поміняли картинку, риторику.

Накрутка підписників в Telegram

Ви вивчали скільки коштує Telegram-канал?

В нашому випадку це обійшлося у п'ять тисяч гривень. Вийшло 21 тисяча підписників та 26 тисяч переглядів.

Як це робиться?

Це можна робити, не встаючи з дивану. Просто у Telegram створюємо канал. Ми назвали його "Общество плоской Земли". Ми написали пост у найкращих традиціях анонімних каналів. Нібито в уряді думають, як змінювати географію у школах, адже є знімки НАСА, які свідчать про те, що Земля плоска.

Після цього ми просто в пошук Google задали "накрутка підписників" і зайшли на перше посилання. Ми навіть не телефонували, а написали в тому ж Telegram. Прайс був на сайті: 20 тисяч підписників коштує 2900 гривень, а 25 тисяч переглядів – 1900 гривень. Тобто все разом нам обійшлось менше, ніж 5 тисяч гривень.

В результаті ваш канал виглядає, нібито його активно читають люди.

Так. Вже після того, як ми його створили, могли звернутись до активних майданчиків у Telegram, щоб вони нас репостнули. Умовно кажучи, Telegram-канал Klymenko Time, який веде колишній міністр Олександр Клименко. Нещодавно його зафіксували в Москві на лекціях відомого ютуб-блогера Юрія Дудя.



Олександр Клименко на лекції Дудя

Людина шукає себе в нових сферах. В'язнем бути не хоче, стає блогером.

Ми можемо звернутись у будь-який Telegram-канал, і вони нам скажуть свій прайс. Наприклад, на одному з відомих каналів України, не буду називати та робити їм рекламу, репост коштує 2500 гривень. Тобто, домовившись з декількома майданчиками, можна вкластись у 10 тисяч гривень.

Різниця між Facebook та Telegram.

У Facebook ми бачимо підписників та інформацію, за якою можна зрозуміти – боти це чи живі люди. Коли заходимо в Telegram, то все, що бачимо – кількість підписників. Не можна перевірити справжні ці люди чи ні. Це бачить лише адміністратор каналу.

Як створюється контент для каналів

Ви спілкувалися з людьми, які працювали в анонімних Telegram-каналах і вони вам видали внутрішню кухню. Скільки там платять, як це все влаштовано?

Виявилося, що один із моїх знайомих журналістів працював в цьому полі восени 2019 року. В чому була його робота? Він одночасно писав для трьох анонімних Telegram-каналів. Один був умовно провладний. Тобто влада хороша, Зеленський молодець й все робить правильно.

Інший був опозиційний. До того ж в найкращих традиціях Росії. Про Зеленського писати не можна, а про якісь зашквари, тобто всі чвари в фракції – можна. Але, якщо це критика Зеленського або його найближчого оточення, – на це був блок.



Володмир Зеленський

І третій – це був класичний новинний канал. Протягом дня він писав одночасно для трьох Telegram-каналів. За це йому платили тисячу доларів в місяць. Але в нього й Telegram-канали були не дуже розкручені. Вони там зупинилися десь на п'яти тисячах підписників й потім чомусь все це заглохло.

Якщо брати, як створювався контент в цих каналах, то він розповідав, що спочатку намагався дізнаватися інформацію зі своїх джерел. Звичайно, що це було анонімно, але це була б якась більш-менш достовірна інформація.

Спочатку він так намагався дізнаватися інформацію зі своїх джерел, а потім прийшли його замовники й сказали: "Чо ти паришся? Придумуй". І він навіть назвав цю схему за якою вони писали ці пости: 33% – правда, 33% – постправда і 33% це просто вигадка. Це також робиться в звичайних наших ЗМІ.

Блокування Telegram

Жодної країни я не знаю, в якій би Telegram був успішно повністю заблокований. Відповідно питання, що з цим робити?

Міністерство культури запропонувало прирівняти анонімні Telegram-канали до звичайних онлайн-медіа. Таким чином зобов'язати їх писати, хто веде Telegram-канал.

Цього ніхто не буде робити. Вони не зможуть цього добитись, тому що немає на кого подати в суд, немає юридичної особи і їм навіть ніхто не відповість. Це буде черговий "сміттєвий закон".

Умовно кажучи СБУ чи хтось інший буде звертатися до адміністрації Telegram, яка не відомо де знаходиться.



Юрій Смірнов та Віталій Дейнега

Що робити, якщо в людини встановлений Telegram на телефоні, вона підписалася на якісь групи і не знає, що це за канал. Але от хтось з друзів скинув, її зацікавило й вона також натиснула "читати".

Хтось можливо може критикувати нас за те, що ми робили це дослідження й тому також причетні до реклами Telegram-каналів. Але головна ціль нашого дослідження була в тому, щоби люди, коли заходили на цей майданчик, коли бачили, що хтось їм скинув посилання на Telegram-канал – розуміли, що все не так просто.

Тобто, споживаючи цей контент, людина має розуміти, що ніхто не знає, хто за цією інформацією стоїть. Це виключно про анонімні канали.

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Чи варто цю інформацію споживати?

На мою думку, ні. Наприклад, я, як журналіст, змушений читати цю інформацію, щоб зрозуміти, що намагаються вкидувати в наш інформпростір. Як мінімум, з половини Telegram-каналів я відписався. Залишив тільки найбільш розкручені майданчики. Звичайно, що основна порада – не читати канали.

Якщо, наприклад, Facebook хоч якось співпрацює з владою. У них є суб'єктність. То Telegram ти споживаєш і не розумієш, що саме, а головне звідки це йде.