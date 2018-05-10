Популярного діагнозу не існує, – Супрун розвінчала ще один міф

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що популярного діагнозу "тонус або гіпертонус матки", який можуть почути пацієнтки від лікаря на ранніх термінах вагітності, не існує.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Супрун розмістила коментар акушера-гінеколога Наталії Лелюх, яка пояснила суть цього міфу. За словами лікаря, матка – унікальний орган, що складається з м'язів, які скорочуються. І її скорочення на ранньому терміну на УЗД може пояснюватися хвилюванням, самим фактом вагітності і навіть датчиком УЗД.

Експерти переконують, що термін "загроза переривання вагітності" не відповідає дійсності. Все тому, що така загроза існує з самого початку вагітності і до самого народження малюка.

На ранніх термінах вагітності, так само, як і на пізніших, вірогідним критерієм оцінки підвищеного ризику переривання вагітності виступають – довжина шийки матки та стан внутрішнього вічка (вимірюється вагінальним датчиком),

– зазначила Супрун.

Супрун порадила не поспішати лягати в лікарню, якщо пацієнтка почує цей діагноз і лікувати те, чого не потрібно лікувати.

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У світовій медичній спільноті питання тонусу матки обговорюється тільки в одному контексті – надмірні скорочення та, як наслідок, тетанічні судоми.