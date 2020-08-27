Святкове попурі із українських пісень до Дня Незалежності зчинило скандал у мережі. Виконавці хітів звернули увагу на те, що не було дотримано авторських прав на пісні. Відтак через три дні після концерту Офіс Президента опублікував відео із повними титрами до пісень, де виклали імена авторів.

Відео Офіс Президента опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Там зазначили: роблять це з метою дотримання вимог українського законодавства.

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У Зеленського зазначають: подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора дозволяється законом. У офісі Президента посилаються на пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права":

… дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення,

– зазначають у президента.

Відтак у дописі додають повне відео виступу із титрами до кожної використаної пісні, в яких вказані рік, автор музики і тексту пісні.



Відео з новими титрами / Скриншот відео зі сторінки Офісу Президента

Підкреслимо: у День Незалежності попурі транслювали з іншими титрами, в яких були вказані лише назва і рік виходу пісні.



Титри, які супроводжували пісні у день трансляції концерту / Скриншот з ютубу 24 каналу

Попурі на День Незалежності 2020 – дивіться відео, яке транслювалося наживо

Попурі до Дня Незалежності і скандал: коротко