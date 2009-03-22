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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поради Пинзеника

16:44, 22 березня 2009 204

Проблемні банки, які не є системними - ліквідувати, доходи і витрати державного бюджету - збалансувати, а станком для друку гривень - користуватися вкрай обережно.

Саме такими є основні рекомендації владі, які висловив колишній міністр фінансів, а нині просто безробітний громадянин України - Віктор Пинзеник.Віктор Пинзеник (екс-міністр фінансів): "Банки, які не є системними - слід ліквідувати".Також пан Пинзеник застеріг уряд і Центробанк від монетарного фінансування бюджету, оскільки зловживання друкарським станком знищить купівельну здатність грошей.Віктор Пинзеник (екс-міністр фінансів): "Реальна купівельна здатність грошей зберігається".Також колишній міністр, який, нагадаємо, взимку залишив уряд Юлії Тимошенко через розбіжності у поглядах на державні фінанси, запропонував оригінальний сценарій вирішення проблем із банківськими іпотечними боргами. Позичальників, які взяли позики під заставу житла, можна субсидувати напряму. Для цього пан Пинзеник пропонує передбачити у бюджеті на поточний рік суму, рівну 20, а на наступний - 10 відсоткам іпотечної заборгованості. Щоправда, з яких джерел держава зможе профінансувати такі витрати, щоб не друкувати нові гроші, Віктор Михайлович не пояснив.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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