Поради від Чавеса

Чавес закликав Обаму будувати соціалізм у США.

Відповідне звернення одіозний лідер Венесуели оприлюднив під час свого виступу в ефірі національного телебачення. На думку Чавеса, саме соціалізм є єдиним вірним засобом для того, щоб вийти з глобальної рецесії. Також президент латиноамериканської країни наголосив, що Барака Обаму і без того називають соціалістом у зв’язку з нібито надмірним втручанням держави у економіку.Американський лідер наразі ніяк не відреагував на щиросердечні поради Уго Чавеса. Зазначимо, раніше президент Венесуели неодноразово заявляв, що його країна зовсім не відчула на собі згубного впливу фінансової кризи. Чавес переконаний, що це стало можливим виключно завдяки накопиченню золотовалютних резервів та правильному регулюванню валютного курсу.